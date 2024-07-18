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Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:27 Güncelleme: 18.07.2024 09:27
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Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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