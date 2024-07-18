Kayseri’de cip ile otomobil birbirine girdi! 4 yaralı

Kayseri'de iki araç birbirine girdi

Kazada sürücü A.C.. ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.