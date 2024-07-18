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Kayseri'de cip ile otomobil birbirine girdi! 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 05:57
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Kayseri’de cip ile otomobil birbirine girdi! 4 yaralı

Kayseri'de bir cip ile otomobil gece saatlerinde çarpıştı. Melikgazi ilçesinde yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'de cip ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı cip çarpıştı.

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Kazada sürücü A.C.. ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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