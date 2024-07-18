Avcılar’da akılalmaz olay! Amcasının aracını ateşe verdi
Akılalmaz olay, Avcılar’da, meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi amcasına ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs ise gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Yeşilkent Mahallesi G-811 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı
Alev alev yanan aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.
Araç yangının ardından metal yığınına dönerken, çevrede inceleme yapan polis, aracın 18 yaşından küçük H.Ç. tarafından yakıldığını belirledi.
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