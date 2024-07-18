İzmir’de park yeri tartışmasında kan aktı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'de park yeri tartışmasında kan aktı



Taraflar arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaraladı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralandı.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, Ö.D, F.A. ve M.T'yi gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi O.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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