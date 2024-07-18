İzmir'de park yeri tartışmasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında çıkan park etme kavgasında kan aktı. İş yeri sahibi ile otomobildekiler arasında çıkan tartışma sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etme nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki bir kafenin önüne otomobili park etmeye çalışan A.S. (28) ve M.M.S. (49) ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istedi.
Taraflar arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaraladı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, Ö.D, F.A. ve M.T'yi gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi O.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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