Isparta’da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 10 yaralı

Isparta'daki katliam gibi kazada olay yeri

Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.