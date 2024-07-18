Isparta'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 10 yaralı
Isparta ile Antalya arasındaki karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunanlardan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.
Isparta - Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. (38) idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.
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