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Kavurucu sıcaklarda müşterilerini su buharı ile serinletiyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:44
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Kavurucu sıcaklarda müşterilerini su buharı ile serinletiyor

Tokat'ta bir restoran, sıcak yaz günlerinde müşterilerine ferah bir ortam sunmak için su buharı sistemini hayata geçirdi.

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