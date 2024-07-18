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Yozgat'ta hububata alternatif olarak ekilen lavanta üreticinin gözdesi oldu

İHA
Giriş: 18.07.2024 14:50 Güncelleme: 18.07.2024 14:51
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Yozgat’ta hububata alternatif olarak ekilen lavanta üreticinin gözdesi oldu

Yozgat'ta arpa, buğday, nohut ve yeşil mercimeğe alternatif olarak 2021 yılında yurt dışından getirdiği 15 bin lavanta fidesini 8 dönüm alanda toprakla buluşturan Harun Haliloğlu, lavanta hasadına başladı.

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