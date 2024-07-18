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Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:22
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Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu.

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