18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karamanoğlu Beyliği'nin son hükümdarının türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

İHA
Giriş: 18.07.2024 10:20 Güncelleme: 18.07.2024 10:20
ABONE OL
Karamanoğlu Beyliği’nin son hükümdarının türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

Osmanlı Devleti'nin en önemli hükümdarları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmed Han'ın hem halasının oğlu hem de kayınbiraderi olan Karamanoğlu Beyliği'nin son beyi Pir Ahmet Bey'in adını verdiği Pirahmet Köyü'ndeki türbesi ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör