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İş makinesi operatörü 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla yıktı

İHA
Giriş: 18.07.2024 10:09 Güncelleme: 18.07.2024 10:13
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İş makinesi operatörü 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla yıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinesi operatörünün 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla kontrollü olarak yıktığı anlar kameraya yansıdı.

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