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İzmir’de elektrik faciası! 27 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir’de elektrik faciası! 27 kişi adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 10:28
İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında gözaltına alınan 27 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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