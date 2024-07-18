18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'taki "ölüm" kulübünden yeni görüntü! İşte Masquerade'daki yangının başlama anı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 10:04 Güncelleme: 18.07.2024 10:16
ABONE OL
Beşiktaş’taki ölüm kulübünden yeni görüntü! İşte Masquerade’daki yangının başlama anı

İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasında yanan Masquerade isimli gece kulübünün davası dün görülmeye başlandı. 29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.



Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı.

Beşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübüBeşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübü

Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın görülmesine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda mahkemenin verdiği aranın ardından devam edilmişti.

Beşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübüBeşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübü

İLK DURUŞMADA 2 TAHLİYE
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Beşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübüBeşiktaş'ta yanan Masquerade isimli gece kulübü

FACİADAN YENİ GÖRÜNTÜ
Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör