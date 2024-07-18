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Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:05
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Bilecik’te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te seyir halindeki traktör, başka bir traktörün arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak toprak alana devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

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