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Beyoğlu'nda kardeşini döven şahsı silahla vurarak yaraladı

İHA
Giriş: 18.07.2024 14:09 Güncelleme: 18.07.2024 14:15
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Beyoğlu’nda kardeşini döven şahsı silahla vurarak yaraladı

Beyoğlu'nda kardeşini dövenlerin peşine düşen şahıs, çıkan kavgada bir kişiyi silahla vurarak yaraladı. İki grubun karıştığı kavga anları kameraya yansırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

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