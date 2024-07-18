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CHP'li belediyenin ırkçı kararı mahkemeden döndü

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 07:43
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CHP’li belediyenin ırkçı kararı mahkemeden döndü

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talebi ile nikah ücretleri geçici sığınmacılar için 25 kat artırılmıştı. Bu kararla birlikte Türk vatandaşları için 400 TL olan nikah ücreti yabancılar için 10 bin TL olmuştu. Konuyla ilgili açılan dava sonrası idare mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

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