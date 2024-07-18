Emeklilere KYK yurtlarında ücretsiz tatil dönemi başladı! En çok başvuru o il için

Emekliler yurt genelindeki KYK yurtlarına yerleşmeye başladı



"KLİMA SAYESİNDE ANTALYA VE ERZURUM'U BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Ankara'dan torunlarıyla birlikte gelen Nazife - Mehmet Atik çifti ise, "İnternet üzerinden başvuru yaptık ve kabul edildik, Her şey çok güzel ve çok temiz. Yurdu çok beğendik. Ücretsiz tatil uygulamasını çok iyi düşünmüşler, emekliler için güzel bir fırsat. Antalya'da deniz gidiyoruz, şelaleleri geziyoruz. Herkese tavsiye ederim. Memurlar çok yakın, çok anlayışlı. Odalarda klima var bu gibi. Antalya sıcak ama klima varken diğer tarafı Erzurum gibi, öyle bir yaşantımız var. Arabası olmayan için taksiyle denize mesafe 5 dakika." ifadelerini kullandı. 130 oda kapasitesi bulunan Elmalı Hamdi Yazır yurdunda haftalık yaklaşık 200-250 arası misafir kabul edilebilecek. Emeklileri ücretsiz misafir etme imkanı, 15 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

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