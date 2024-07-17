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Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.07.2024 22:59
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Adana’da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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