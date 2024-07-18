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'Aşk meyvesi'nin hasadı başladı! Kilosu 100 TL'den satılıyor talep yağıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 10:54
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’Aşk meyvesi’nin hasadı başladı! Kilosu 100 TL’den satılıyor talep yağıyor

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Mersin'de çarkıfelek ya da aşk meyvesi olarak da bilinen passifloranın hasadına başlandı. Kilogramı 100 ila 125 llira arasında alıcı bulan meyveye birçok bölgeden talep yağıyor.

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 12 dönüm bahçesinin yaklaşık 8 dönümünde açık alanda çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Hasadı başlayan ve kilogramı 100 ile 125 TL arasında satılan ürüne talebin yoğun olduğu belirtildi.

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyorÇarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu. Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti.

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyorÇarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı. Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı. Birçok müşterinin bahçeye gelerek kendi elleriyle topladığı ürünleri satın aldığını belirten Akdoğan, kilogramını 100 TL'ye sattığını söyledi.

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyorÇarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

"MEYVEYİ BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ ALDIK"
Üretici Mustafa Akdoğan, "İlk başta deneme amaçlı birkaç kök ektik. Verim ve satışı olunca bahçeye demir direkler getirdik. 8 dönüm alana passiflora ile avokado ektik. Şu anda hasat zamanı, hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilimiz gelerek alıyor. Satışımız iyi, piyasası 100 ile 125 TL arasında, biz 100 TL'den veriyoruz. Memnun oluyoruz. Ürünün maşallahı var, meyveyi beklediğimizden iyi aldık. Bu sene sıcak ama ürün yine de iyi" ifadelerini kullandı.

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyorÇarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

MÜŞTERİLER BAHÇEDEN KENDİLERİ ALIYOR
Aslen Adanalı olan ancak yurt dışında yaşayan müşterilerden Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Bunlar çok çok değerli meyveler. Yiyen tekrar tekrar yemek ister" dedi.

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyorÇarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli'de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.

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