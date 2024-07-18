’Aşk meyvesi’nin hasadı başladı! Kilosu 100 TL’den satılıyor talep yağıyor

Çarkıfelek meyvesinin kilosu 100 TL'den alıcı buluyor



Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli'de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.

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