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Tunceli'de feribot seferlerine olumsuz hava engeli

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 19:54
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Tunceli’de feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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