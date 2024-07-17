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Çekya'nın Paris Büyükelçiliği'nde yangın dehşeti! 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 19:11
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Çekya’nın Paris Büyükelçiliği’nde yangın dehşeti! 3 kişi yaralandı

Fransa'da Çekya'nın Paris Büyükelçiliği bünyesindeki apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı. Yangın sırasında büyükelçilik binası ve çevresindeki binalar tahliye edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

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