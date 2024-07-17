Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında kutsalımız Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı

O ALÇAKTAN MİDE BULANDIRAN İFADELER

Yayındaki diğer kullanıcıların Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırasında "Hayır, hayır yapma... Yakma" söylemlerine alçakça bir cevap vererek "Allah'ınızı yakıyorum" ifadelerini kullanması skandalın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE ʺHÜLAGÜ-HANʺ MAHLASLI ALÇAK

İslam'ı hedef alarak bunu canlı yayında kalleşçe paylaşan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı alçak kutsalımızı 'yakma' eyleminin ardından dalga geçerek yayın yapmaya devam etti.