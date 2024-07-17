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Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.07.2024 21:07 Güncelleme: 17.07.2024 21:17
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Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında kutsalımız Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı

Ahlaksızlık çukuru haline gelen TikTok her geçen gün ayrı bir olayla gündemde gelmeye devam ediyor. Lağım çukuru TikTok'ta yayın yapan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı alçak kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Gençleri ve çocukları yanlış yönlendiren, müstehcen içerikleriyle tartışma konusu olan, dini değerleri ayaklar altına alan TikTok skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

TikTok çukurunda kutsalımızı hedef aldıTikTok çukurunda kutsalımızı hedef aldı

AHLAKSIZLIKTA ÇIĞIR AÇILDI

Son dönemde özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan ahlaksızlıklar toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

Yaşanan skandallara bir yeni örnek, TikTok'ta yayın yapan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı bir alçak tarafından gerçekleşti.

KUTSALIMIZI HEDEF ALDI

İslam düşmanı yayıncı, canlı yayın sırasında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

O ALÇAKTAN MİDE BULANDIRAN İFADELER

Yayındaki diğer kullanıcıların Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırasında "Hayır, hayır yapma... Yakma" söylemlerine alçakça bir cevap vererek "Allah'ınızı yakıyorum" ifadelerini kullanması skandalın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE ʺHÜLAGÜ-HANʺ MAHLASLI ALÇAKİŞTE ʺHÜLAGÜ-HANʺ MAHLASLI ALÇAK

İslam'ı hedef alarak bunu canlı yayında kalleşçe paylaşan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı alçak kutsalımızı 'yakma' eyleminin ardından dalga geçerek yayın yapmaya devam etti.

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