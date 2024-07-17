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Televizyon tamiri için gittiği evde dehşeti yaşattı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 06:08
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Televizyon tamiri için gittiği evde dehşeti yaşattı

Aydın'da, televizyon tamircisi Mehmet G., tamir için gittiği evde Hulusi Duran, Nakşiye Duran (60), Hatice G. (37) ile Beyza G.'yi (6) çekiç ile yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

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