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İzmir'de sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Giriş: 17.07.2024 06:10
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İzmir’de sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ö.Y. (67) tabanca ile B.G. (19), İ.A. (31) ve Ö.G. (67) ise bıçak darbeleriyle yaralandı.

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