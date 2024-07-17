17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 06:11
ABONE OL
Tekirdağ’da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı

Tekirdağ'da biçilmiş tarlada buğday yüklü TIR'da çıkan yangında araç ile birlikte alevlerin sıçradığı bölgede 300 dönüm tarım arazisi yandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör