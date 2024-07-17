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Bagajdan kaçak göçmen çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 06:13
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Bagajdan kaçak göçmen çıktı

Hatay'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Tek araçta yakalanan 8 göçmenin, üçünün bagajda taşınmasıysa dikkat çekti.

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