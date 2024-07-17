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TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik! Sahipsiz hayvan yasası için toplanmışlardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 14:59
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TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik! Sahipsiz hayvan yasası için toplanmışlardı

Meclis'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda kısa süreli bir gerginlik de yaşandı.

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