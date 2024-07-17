Anaokulunda skandal görüntü! Ortalık ayağa kalktı okul sahibi 'komplo' dedi! Yer: İstanbul
Sarıyer'de bulunan bir özel ana okulda çekildiği iddia edilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Videoda çocukların üst üste ve sağlıksız bir ortamda yattığı ve etrafın pislik içerisinde olduğu görülürken, okul sahibi ise iddiaları yalanlayarak kapılarını gazetecilere açtı. Kendisine komplo kurulduğunu iddia eden okul sahibi Yeşim Bilek, "22 yıldır bu işin içerisindeyim. Beni bilen biliyor." dedi.
Sarıyer'de bulunan özel bir anaokulunda çocukların bakımsız ve sağlıksız şartlarda adeta üst üste yatırıldığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin eski öğretmenlerinin bir komplosu olduğunu söyleyen anaokulu sahibi Yeşim Bilek, kurumun kapılarını açtı. Öğretmenlerin girilmemesi gereken müştemilat alanına çocukları götürerek böyle bir video kurguladığını söyleyen Bilek, "Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.
Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Kreşin sahibi Yeşim Bilek, sosyal medyada yayılan ve infiale sebep olan görüntülere yanıt verdi, Bilek okuldan ayrılan öğretmenlerin bir kumpası olduğu ve şahsi sebeplerle bu görüntülerin kurgulandığını 22 yıldır okulu işlettiğini bir kere böyle suçlamalara maruz kalmadığını söyleyerek kendini savundu.
"22 YILDIR BU İŞİN İÇERİSİNDEYİM"
Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, "Ben 2003'ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7'de okulumu açarım. Akşam 7'ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7'de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.
"BANA KOMPLO KURULDU"
Okuldan ayrılan birkaç öğretmenin kendilerine komplo kurduğunu savunan Bilek, "Okulumuzdan ayrılan birkaç tane öğretmenimiz bir şeye kızmış ve bu videoları yayınlamış. Ben ilahi adalete inanıyorum. Aşağıda bizim bir müştemilat alanımız var. Oraya girilmemesi gerektiği halde bu videoları hazırlamak için girmişler. Bu videolar bir şekilde sızmış. Hiç önemli değil. Ben 22 yıl bu işe emek verdim. 22 yıl boyunca 1 kişi bile zehirlenmedi bunu araştırabilirsiniz. Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Çok da iyi bir kızdır. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım. Tamamen kişisel bir mevzu. Ayrıca giden öğretmenler bu okulda 3-4 yıl çalışmışlardı. Bu videoyu çekmek giderken mi akıllarına gelmiş" şeklinde konuştu.
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