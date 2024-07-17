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Sakarya'da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 13:00
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Sakarya’da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

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