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Siverek'te 16 kilo skunk ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 12:45
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Siverek’te 16 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araçta gizlenmiş halde 16 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

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