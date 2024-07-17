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Domates üreticisinden halka çağrı: Gelin tarlada 8 lira

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 12:39 Güncelleme: 17.07.2024 12:41
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Domates üreticisinden halka çağrı: Gelin tarlada 8 lira

Elazığ'da 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Pazarda fiyatların 25 ile 30 lira arasında olduğunu dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, ''Gelin tarladan 8 liraya alın'' dedi.

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