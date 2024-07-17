Nar suyuna 1200 TL alan büfeye ceza
Antalya'da bir turistten 2 bardak sıkma nar suyu için 1200 TL alan büfeye para cezası kesildi. Cezanın ardından büfe yerinden kaldırılırken, yetkililer bu tip olaylara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
Antalya'da turistlerden 2 bardak nar suyu için 1200 lira alınan büfe, para cezası uygulanarak bulunduğu yerden kaldırıldı. Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
İŞLETMEYE PARA CEZASI
İnceleme sonrası, alınan fazla ücret, işletme tarafından turistlere iade edildi. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine işletmede denetim yaptıklarını söyledi. Büfede fiyat etiketi bulunmadığını dile getiren Özşahan, işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.
Özşahan, belediye ekiplerinin kontrolleri sonucunda da büfenin bulunduğu yerden kaldırıldığını bildirdi. Bu tür olayların turizme zarar verdiğini ifade eden Özşahan, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ
Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.
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