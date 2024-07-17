Muğla’da turistleri taşıyan araç kaza yaptı! 1 ölü, 12 yaralı





Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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