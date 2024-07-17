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Muğla'da turistleri taşıyan araç kaza yaptı! 1 ölü, 12 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 15:36
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Muğla’da turistleri taşıyan araç kaza yaptı! 1 ölü, 12 yaralı

Muğla Fethiye'de içerisinde turistlerin bulunduğu bir araçla bir başka araç kaza yaptı. Kazada sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 12 yaşındaki Fransız E.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı. Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı.



Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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