Diyarbakır’da tuzaklanmış 2 EYP imha edildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yol kenarında toprağın altına tuzaklanmış 2 adet El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP), güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunarak imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığınca 16 Temmuz'da icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal" operasyonunda, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ekipleri tarafından "Cebir" isimli bomba arama köpeği ile Hani ilçesi Topçular Mahallesi kırsalında asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş EYP tespit edildi.