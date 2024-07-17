Aydın’daki fabrika yangını 6’ncı gününde kontrol altında! 140 bin ton kağıt küle döndü

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangın, 6'ncı gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 140 bin ton atık kağıdın küle döndüğü yangında, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan yangına müdahale eden ekipler güçlük yaşadı.