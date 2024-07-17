17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzurum merkezli DEAŞ operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.07.2024 17:18
ABONE OL
Erzurum merkezli DEAŞ operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

Erzurum merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör