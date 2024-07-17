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Ankara'da korkutucu kaza! Belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.07.2024 18:28 Güncelleme: 17.07.2024 18:38
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Ankara’da korkutucu kaza! Belediye otobüsü devrildi: 5 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yozgat Bulvarı Ayvalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

YAĞMUR KAZAYI GETİRDİ

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı hasarlı kaza oldu.

Etlik yönüne giden B.M. yönetimindeki 06 DD 3240 plakalı belediye otobüsü, kaza yerinden geçerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarına devrildi.

5 YARALI!

Kazada, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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