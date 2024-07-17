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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 17:06
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Kırklareli’nde fuhuş operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 11 kadın ve kadın şahıslara ait pasaportlar ele geçirildi.

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