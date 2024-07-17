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Bursa'da dehşet veren kaza! Bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.07.2024 00:06
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Bursa’da dehşet veren kaza! Bariyerlere çarpan kargo taşıyan minibüs alev alev yandı

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü S.A., kazadan yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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