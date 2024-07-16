İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı! Alevler 3 can almıştı

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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