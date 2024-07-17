Ankara'da husumetli dehşeti! 21 yaşındaki sokak ortasında öldürüldü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetlisi tarafından sokak ortasından silahla vurulan 21 yaşında genç hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından ekipler, zanlılar E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583. Sokak üzerinde Ulaş Birliker (21), husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.
ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birliker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından ekipler, zanlı E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAHALLEDE İŞ YERLERİNE SALDIRI
Bugün ise mahalledeki bazı iş yerleri, kalabalık grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli K.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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