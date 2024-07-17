Ataşehir’de iş yerine silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunlanan dükkanın içinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

"3 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Olayı gören esnaf Şahin Akça, "Ben fırına gidiyordum. 3 el silah sesi geldi. Motorcu iki kişi, biri kasklı, diğerinde kask yok, motorcuyu kurşunlamışlar. Polis ekipleri geldi. Ölen veya yaralanan yok" dedi.