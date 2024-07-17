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Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 00:25
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Ataşehir’de iş yerine silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Ataşehir'de akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz 2 motosikletli bir motosiklet tamirhanesi tarafından kurşunlandı. 2 kurşunun dükkana isabet ettiği olayda olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Nasır Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde motosiklet tamirhanesi olarak işletilen bir iş yeri, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı.

Ateşlenen 3 kurşundan 2 tanesi dükkanın camına isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosikletli şahıslar olay yerinden kaçtı. Silah sesi nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunlanan dükkanın içinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

"3 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Olayı gören esnaf Şahin Akça, "Ben fırına gidiyordum. 3 el silah sesi geldi. Motorcu iki kişi, biri kasklı, diğerinde kask yok, motorcuyu kurşunlamışlar. Polis ekipleri geldi. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

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