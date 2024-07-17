Aydın’da çekiçli dehşet! Televizyon tamircisi gittiği evde 4 kişiyi başından yaraladı

Nazilli ilçsinde televizyon tamiri için gittiği ev sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.