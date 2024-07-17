17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'da çekiçli dehşet! Televizyon tamircisi gittiği evde 4 kişiyi başından yaraladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.07.2024 01:42 Güncelleme: 17.07.2024 01:45
ABONE OL
Aydın’da çekiçli dehşet! Televizyon tamircisi gittiği evde 4 kişiyi başından yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs televizyon tamiri için gittiği evde resmen dehşet saçtı. Ev sahibi ile tartışan şahıs, 6 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere 4 kişiyi çekiçle başlarından yaraladı. Komşuların imdatlarına yetiştiği yaralılar ekiplerin olay yerine gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

Nazilli ilçsinde televizyon tamiri için gittiği ev sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

4 KİŞİYİ BAŞINDAN ÇEKİÇLE YARALADI

Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) de başına vurarak yaraladı.

Evden gelen sesleri duyarak H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOMŞULAR SALDIRGAN TAMİRCİYİ YAKALADI

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİLER!

Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi.

Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.'nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi'nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör