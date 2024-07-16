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Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 14:08
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Tekirdağ’da çıkan anız yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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