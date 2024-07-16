İntihar ihbarına gittiler cinayet çıktı! Şişli’de akılalmaz olay

Şişli'de bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü. Kıraathanedekilerin intihar ihbarına gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemlerine yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 kişiyi emniyete götürdü. Görgü tanığı olan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemleri yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.