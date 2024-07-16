Şırnak’tan acı haber! Tayin için giden Astsubay Başçavuş trafik kazasında şehit oldu

TAYİN İÇİN ÇIKTIĞI YOLDA KAHREDEN KAZA!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU!

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.