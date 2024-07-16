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Şırnak'tan acı haber! Tayin için giden Astsubay Başçavuş trafik kazasında şehit oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 01:18
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Şırnak’tan acı haber! Tayin için giden Astsubay Başçavuş trafik kazasında şehit oldu

Şırnak'a tayini çıkan ve görevine başlamak için yola çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı'dan kahreden haber geldi. Daşçı, geçirdiği trafik kazasında kurtarılamayarak şehit oldu. Astsubay Başçavuşun yanındaki askeri personel arkadaşı da ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, görev yeri Isparta'dan tayini Şırnak'a çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, adı öğrenilemeyen arkadaşı ile birlikte Şırnak'a geldi. Şırnak'ın İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu arkadaşı ile birlikte ağır yaralandı.

TAYİN İÇİN ÇIKTIĞI YOLDA KAHREDEN KAZA!

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU!

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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