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Başkentte panik anlar! Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 01:01
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Başkentte panik anlar! Oto Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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