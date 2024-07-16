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İzmir Menderes'te orman yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 01:44 Güncelleme: 16.07.2024 01:44
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İzmir Menderes’te orman yangını! Alevler kontrol altında

Son dönemlerde peş peşe çıkan yangınlarla mücadele devam ederken bu kez adres İzmir oldu. Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İkindi saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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