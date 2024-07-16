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Sinop'ta otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:01
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Sinop’ta otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Sinop'ta 3 metre yükseklikten şarampole düşen ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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