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Maltepe D-100'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 06:02
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Maltepe D-100’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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