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Pendik'te dehşet anları! Taşlı sopalı kavga

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.07.2024 21:29
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Pendik’te dehşet anları! Taşlı sopalı kavga

Pendik'te iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, mahalleli sokağa döküldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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